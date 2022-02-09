Вітамінні чаі з обліпихи, які зігріють цієї зими
В прохолодний період наш організм потребує багато вітамінів і тепла. Одним з таких продуктів, який може усе це забезпечити, є обліпиха, повідомляє Обозреватель.
Далі підбірка напоїв з обліпихи та інших корисних компонентів, які не дадуть замерзнути зимовими вечорами.
Обліпиховий чай з імбирем
⠀Інгредієнти:
- Обліпиха
- Імбир
- Лимон
- Мед
- Вода
Спосіб приготування:
- Все подрібнити і помістити в банку.
- Заливати не кип'ятком, а теплою водою, щоб компоненти зберігали свою користь.
- Термін зберігання в холодильнику необмежений.
Обліпиховий чай з апельсином
- Обліпіха – 400 г
- Зелений чай – 2 пакетика
- Мед – 2 ст.л
- Апельсин – 1шт
- Імбир – 1ч.л
Спосіб приготування:
- Обліпиху, апельсин та імбир нарізати
- Додати чай та мед
- Залити теплою водою.
Чай з обліпихи та кумквату
Інгредієнти:
кумкват – 3-4 шт
обліпиха – 100 г
цукор (можна замініть медом) – 3 ст.л
окропив окріп – 600 мл
кориця – 1 паличка.
Спосіб приготування:
- Обліпиху перетерти з цукром.
- Нарізати кумкват кільцями, додати корицю.
- Залити окропом та залишити на годину, щоб напій настоявся.