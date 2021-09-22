Вітамінні напої з обліпихи, які зігріють цієї осені

Вітамінні напої з обліпихи, які зігріють цієї осені

В прохолодний період наш організм потребує багато вітамінів і тепла. Одним з таких продуктів, який може усе це забезпечити, є обліпиха. Саме осінь – сезон цієї ягоди, тож потрібно користуватися можливістю, повідомляє Обозреватель.

Далі ділиться підбіркою напоїв з обліпихи та інших корисних компонентів, які не дадуть замерзнути осінніми вечорами.

Обліпиховий чай з імбирем

Чай з обліпихою та імбирем
Чай з обліпихою та імбирем

Інгредієнти:

  • Обліпиха
  • Імбир
  • Лимон
  • Мед
  • Вода

Спосіб приготування:

  1. Все подрібнити і помістити в банку.
  2. Заливати не кип'ятком, а теплою водою, щоб компоненти зберігали свою користь.
  3. Термін зберігання в холодильнику необмежений.

Обліпиховий чай з апельсином

Чай з обліпихи
Чай з обліпихи
  • Обліпіха – 400 г
  • Зелений чай – 2 пакетика
  • Мед – 2 ст.л
  • Апельсин – 1шт
  • Імбир – 1ч.л

Спосіб приготування:

  1. Обліпиху, апельсин та імбир нарізати
  2. Додати чай та мед
  3. Залити теплою водою

Чай з обліпихи та кумквату

Кориця та кумкват – інгредієнти для чаю
Кориця та кумкват – інгредієнти для чаю

Інгредієнти:

кумкват – 3-4 шт

обліпиха – 100 г

цукор (можна замініть медом) – 3 ст.л

окропив окріп – 600 мл

кориця – 1 паличка

Спосіб приготування:

  1. Обліпиху перетерти з цукром.
  2. Нарізати кумкват кільцями, додати корицю.
  3. Залити окропом та залишити на годину, щоб напій настоявся.
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