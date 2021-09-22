Вітамінні напої з обліпихи, які зігріють цієї осені

В прохолодний період наш організм потребує багато вітамінів і тепла. Одним з таких продуктів, який може усе це забезпечити, є обліпиха. Саме осінь – сезон цієї ягоди, тож потрібно користуватися можливістю, повідомляє Обозреватель.

Далі ділиться підбіркою напоїв з обліпихи та інших корисних компонентів, які не дадуть замерзнути осінніми вечорами.

Обліпиховий чай з імбирем

Чай з обліпихою та імбирем

⠀Інгредієнти:

Обліпиха

Імбир

Лимон

Мед

Вода

Спосіб приготування:

Все подрібнити і помістити в банку. Заливати не кип'ятком, а теплою водою, щоб компоненти зберігали свою користь. Термін зберігання в холодильнику необмежений.

Обліпиховий чай з апельсином

Чай з обліпихи

Обліпіха – 400 г

Зелений чай – 2 пакетика

Мед – 2 ст.л

Апельсин – 1шт

Імбир – 1ч.л

Спосіб приготування:

Обліпиху, апельсин та імбир нарізати Додати чай та мед Залити теплою водою

Чай з обліпихи та кумквату

Кориця та кумкват – інгредієнти для чаю

Інгредієнти:

кумкват – 3-4 шт

обліпиха – 100 г

цукор (можна замініть медом) – 3 ст.л

окропив окріп – 600 мл

кориця – 1 паличка

Спосіб приготування: