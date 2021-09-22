На кону 164 млн доларів: Бред Пітт подав до суду на Джолі

Американський актор Бред Пітт подав новий позов до суду Люксембургу на свою ексдружину Анджеліну Джолі. Цього разу пара не змогла мирно поділити маєток Château Miraval у Франції вартістю $164 мільйони, повідомляє Обозреватель.

Про це розповідає видання Daily Mail, нагадуючи, що спочатку Джолі володіла 40% акцій компанії Quimicum, якій належить маєток і виноградник, а Пітт – 60%. Трохи згодом люблячий чоловік додав їй 10% своїх акцій, щоб вони мали рівні права на територію (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пітт і Джолі до розлучення

Анджеліна прагне продати свою частину будь-кому, тільки не колишньому чоловіку. Зі слів самого актора, він має право викупити її першим або відмовитись від пропозиції, проте Джолі ігнорує це, адже їй все одно на фінансові інтереси Пітта.

Саме в Château Miraval експодружжя у 2014 році зіграло весілля. Згодом пара почала виготовляти вино, яке критики додали в список найкращих виноградних напоїв 2012 року.