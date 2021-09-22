Сезонна заморозка овочів і фруктів: тонкощі підготовки

Щоб отримати восени й взимку смачні та зберегли вітаміни овочі, фрукти й ягоди, потрібно подбати про це в сезон їх появи. Що потрібно врахувати при заморожуванні продуктів, повідомляє Это вкусно.

Сезонне замороження овочів і фруктів корисна і вигідна. Для того, щоб вони не перетворилися в злиплий грудку, не втратили свій аромат і смак, рекомендуємо дотримуватися деякі тонкощі. Навчившись правильно заготовлювати літнє різнобарв'я вітамінів, ви збережете корисні продукти та взимку будете готувати неймовірно смачні страви.

Далі в відео деякі нюанси заморозки звичних для більшості овочів.