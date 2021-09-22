Україна та США проведуть перший саміт Національного кластера кібербезпеки

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при РНБО та Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) проведуть 23 вересня перший саміт Національного кластера кібербезпеки, повідомляє Укрінформ.

Під час заходу планується підбити підсумки першого півріччя діяльності Національного кластера кібербезпеки, визначити напрями розвитку та пріоритети на майбутнє. Зокрема йтиметься про важливі та актуальні питання зміцнення спроможностей кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, сектору безпеки та оборони, державних підприємств та наукових інституцій Україні.

Також будуть напрацьовані плани взаємодії з міжнародними партнерами на 2021-2022 роки.

Як зазначається, серед учасників саміту – представники посольств США, Великої Британії, Японії, Естонії, НАТО, USAID, IFES.

Національний кластер кібербезпеки - координаційна платформа, яка об’єднує ресурси, можливості, компетенції РНБО України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США, урядових організацій, міжнародних партнерів, приватного сектору.

Головні завдання Національного кластеру кібербезпеки: підвищення рівня стратегічного потенціалу національної системи кібербезпеки, розвиток професійної кіберспільноти та забезпечення безпечного кіберпростору України.

Відбулося шість засідань Національного кластера кібербезпеки. Темами попередніх зустрічей були розробка Національного плану реагування на кіберкризи, покращення підготовки фахівців у сфері кібербезпеки, розвиток державно-приватного партнерства, підтримка наукових та прикладних досліджень, захист критичної інфраструктури, виклики кібербезпеки в енергетичному секторі та оборонному комплексі держави, кібербіобезпека як гібридна дисципліна на стику кібербезпеки та біозахисту тощо.