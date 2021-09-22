Поліція викрила схему підробки COVID-сертифікатів

У Дніпропетровській області викрили схему підробки міжнародних сертифікатів про вакцинацію. За послуги зі створення документа брали близько 6000 грн, повідомляє UBR.

Організатором виявилася 44-річна медпрацівниця. Вона разом з 27-річним спільником вносила неправдиву інформацію про вакцинацію замовників в Електронну систему охорони здоров'я. Свої послуги рекламували, розсилаючи повідомлення в месенджерах.

"За 1500 грн пропонували сертифікат про вакцинацію без внесення даних особи в базу електронного охорони здоров'я. Зате за 6000 грн - сертифікат з внесенням даних в базу МОЗ" , - уточнили в поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами шахраїв. В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 362 КК (несанкціоновані дії з інформацією) за місцем роботи та проживання правопорушників проведені обшуки. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію і "чорнові" записи.

Поліція вирішує питання про оголошення підозри фігурантам.