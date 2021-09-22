Тищенко розповів про "Енергоефективність України"

Про те, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко створив міжфракційне об'єднання "Енергоефективна Україна" нам стало відомо 21 вересня. Однак, чим буде займатися МФО і які в нього цілі, Тищенко не повідомив, повідомляє Вести.

Сьогодні нардеп в кулуарах Верховної Ради відповів на ці питання.

За словами Тищенко, об'єднання буде займатися зниженням тарифів.

"В першу чергу ми будемо займатися тарифами і енергоефективністю. Сьогодні саме в енергоефективності полягає секрет успіху до зниження платіжки. Ми хочемо застосувати новий концепт в енергоефективності в масштабах всієї країни" , - розповів нардеп.

Також він повідомив, що глава Держагентства з енергоефективності Валерій Безус підписав угоду про створення такого собі програмного забезпечення для України.