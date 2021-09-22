Людство з тріском провалило тест на солідарність - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що під час пандемії коронавірусу людство "з тріском провалило" тест на солідарність. Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, повідомляє Ліга.net.
Він зазначив, що пандемія стала нагадуванням, що весь світ –
"частина великої родини".
"Однак випробування на солідарність, якому нас піддали, було з тріском провалено", – сказав Ердоган.
Він також заявив про
"вакцинальний націоналізм", який вважає
"ганьбою для людства". За словами Ердогана, слаборозвинені країни і бідні верстви суспільства опинилися кинутими напризволяще перед обличчям пандемії.
Також під час свого виступу Ердоган говорив про кліматичну кризу, глобальне потепління, міграційну кризу і війну в Сирії. Президент Туреччини також висловив підтримку територіальній цілісності України і заявив про невизнання анексії Криму.