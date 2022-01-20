Наймодніші головні убори на зиму 2022

Сьогодні модні жіночі шапки 2022: це в'язані шапки на зиму, зимові хутряні шапки, біні, жіночі шапки-берети та котелки - мега модне рішення у відповідь на питання, що носити цієї зими, повідомляє УНИАН.

Напевно, на далеких полицях у вас таки є модні шапки, але якщо немає, тоді швидше читайте, які будуть в тренді.

Біні

Це в'язана шапка, в якій вам буде максимально комфортно цієї зими. Виглядає вона просто, але свою головну функцію виконує - гріє. Крім того, вона підходить як під casual, так і під спортивний стиль.

Шапки з помпоном

Ці шапки виглядають яскраво і цікаво за рахунок помпона. Якщо вам здається, що це атрибут дитячого гардеробу, то поспішаємо вас порадувати. Такі шапки навіть дорослим подарують гарний настрій цієї зими і зроблять ваш образ дуже стильним.

Берет

Берет більше підходить під класичний або casual стиль. Але будьте готові до того, що вони не настільки теплі як шапки. Берети не прикривають вушка, тому взимку вам може бути в них холодно. А ось для осені це ідеальний варіант.

Гангстерська шапка

Ці шапки підійдуть будь-якій дівчині. Ось уже кілька років вони не поступають свої лідерські позиції. Вони стильні, яскраві і дуже зручні. А їх головний "плюс" в тому, що їх можна прати в машинці і не переживати, що вони розлізуться.

Кепі

Цей варіант головного убору також більше підходить для осіннього сезону. Виглядає, звичайно, дуже модно, але взимку особливо гріти не буде. Тому якщо і носити такий головний убір, то вже зараз.