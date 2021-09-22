Вчені з Уханю хотіли заразити кажанів COVID-19 ще в 2018-му

Вірусологи-дослідники з китайського міста Ухань ще у 2018 році мали намір заразити новою коронавірусною інфекцією COVID-19 кажанів, які живуть в печерах, повідомляє Страна UA.

За даними видання, фахівці нібито просили виділити на цей проєкт 14 млн доларів. Однак, у відповідь отримали лише відмову, тому що це "могло бути небезпечним для місцевих жителів".

Згідно з документами, на які посилається "Telegraph", дослідники хотіли впровадити через шкіру тварин наночастинки. У їх складі були нові химерні спайкові білки коронавірусом. Крім цього, планувалося створити химерні віруси, які були б генетично модифіковані для легшого зараження людей, тобто забезпечити вірусу легше проникнення в клітини людини.