Узбецька авіакомпанія Uzbekistan Airways повертається на маршрут Київ-Ташкент після 6-річної перерви, повідомляє Avianews.

Перший вихід на маршрут запланований на 26 вересня.

Авіаперевізник літатиме в Україну один раз на тиждень щонеділі. Для польотів до Києва Uzbekistan Airways вибрала аеропорт "Бориспіль".

Ціна перельоту в економ-класі з Києва в Ташкент і назад стартує від $345 з урахуванням тільки ручної поклажі та від $393 з включеним багажем до 23 кг. Авіаквиток бізнес-класу коштує від $1059 в обидві сторони.

Розклад рейсів Ташкент-Київ-Ташкент Uzbekistan Airways:

Ташкент 17:30 - Київ 20:35, неділя

Київ 22:05 - Ташкент 04: 35, неділя

Продаж квитків відкрито на рейси до кінця жовтня 2021 року з номерами з чотирьох цифр. Зазвичай авіакомпанія використовує таку нумерацію при здійсненні чартерів.