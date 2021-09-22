Навіщо та кому обов'язково потрібно їсти оливки – дієтологиня дала відповідь

Оливки – обов'язковий, корисний інгредієнт, який за порадою дієтологів потрібно обов'язково "включати" в свій раціон, особливо – восени. У них багато вітамінів, необхідних поживних речовин, які потрібні організму, повідомляє Обозреватель.

Дієтолог Ольга Безугла розповіла в Instagram кому, як та скільки можна й потрібно їсти оливок.

Для початку зазначимо, що оливки – продукт з високим вмістом олії. У м'якоті ягідок присутні близько 90% поліненасичених жирних кислот, які в людському організмі самостійно не виробляються та майже не накопичуються. Тому продукт жирний, але жирні продукти хороші для насичення й контролю почуття голоду та практично не впливають на синтез гормонів (пов'язаних з набором ваги).

Дієтологиня зазначила, що оливки сирими не вживають, так як вони дуже гіркі. Але порадила для видалення гіркоти їх вимочують в лужному розчині й для додання смаку витримують в розсолі.

У присутності кисню феноли, що містяться в плодах, окислюються і оливки темніють (маслини). Так що чорні оливки (маслини) можуть бути просто стиглими оливками.

Експерт зазначила що оливки багаті багатьма рослинними з'єднаннями, зокрема антиоксидантами, в тому числі:

Олеуропеін

Гідроксітірозол

Тирозол

кверцитин

сквален

Також Безуглова додала, що й захоплюватися ними не варто, адже вони солоні й консервовані.

Користі багато, продукт хороший, Але вся користь від використання в міру. Важливо пам'ятаєш, що це продукт консерваний й досить солоний (на 100 грам – 3-4 грами солі), тому вживати його в міру.

Експерт відміряла, що добова норма цього продукту – не більше 10 ягід.