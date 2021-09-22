Усик - Джошуа: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні пройде супербій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном світу з Великобританії Ентоні Джошуа, повідомляє УНИАН.

Букмекери як і раніше вважають Джошуа фаворитом, а ближче до поєдинку вони стали ще трохи менше вірити в Усика.

Так, на перемогу британця дається коефіцієнт 1,36, тоді як на тріумф Усика - вже 3,25 (раніше було 3,00). Нічия традиційно вважається найменш реалістичним варіантом - 21,00.

Що стосується котирувань на те, як саме завершиться бій, то перемога Джошуа нокаутом оцінюється коефіцієнтом 2,00, а дострокова перемога Усика вважається не надто ймовірною - 8,00.

Шанси Джошуа перемогти за очками також вище, але не настільки: коефіцієнт 3,75 - на британця і 5,00 - на Усика.

Нагадаємо, що на кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

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