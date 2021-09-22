В ОП пов'язують обстріл автомобіля Шефіра з боротьбою з олігархами

Обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра пов'язаний з агресивною кампанією протидії активній політиці Володимира Зеленського по зниженню впливу олігархів на суспільні процеси, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Ми, безумовно, пов'язуємо це напад з агресивною і навіть войовничої кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованої на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, відверто працюють на наших зовнішніх опонентів" , - сказав Подоляк.

Подоляк назвав обстріл автомобіля Шефіра "відкритим, навмисним і вкрай жорстким нападом, яке не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди".

"Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи - пряма загроза їхнього безбідного існування. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли по шляху прямих погроз і спроб фізичного залякування" , - сказав він.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що "політика Зеленського, спрямована на фундаментальну трансформацію держави, залишиться незмінною".