Обстріл авто Шефіра: справу кваліфікували як замах на вбивство

За фактом замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра в середу вранці правоохоронці розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб". Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри у них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль" , - написала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що прибула на місце події разом із керівництвом Нацполіції та прокуратури. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 ККУ).

Вона зазначила, що подробиці та коментарі будуть згодом, після проведення першочергових слідчих дій й оцінки ситуації.