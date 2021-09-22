BMW та Daimler викликали до суду за кліматичні зміни

Організація Deutsche Umwelthilfe (Німецька екологічна допомога) подала до суду на автовиробників за "саботаж" відмови від ДВЗ та скорочення викидів вуглецю, повідомляє 24 Канал.

Хоча автомобільна промисловість намагається скоротити викиди вуглецю, вона все ще є одним з головних джерел забруднення клімату. За даними “Міжурядової групи експертів зі зміни клімату”, транспорт продукує 14% техногенних парникових газів. Пасажирські транспортні засоби є лише частиною цієї цифри. Попри це, BMW та Daimler отримали судові позови в Німеччині за зміну клімату.

Позови Deutsche Umwelthilfe проти німецьких автогігантів були подані в регіональні суди Мюнхена та Штутгарта, у понеділок увечері.

У листах, надісланих на початку вересня автовиробникам, висувалась вимога припинити виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року. Згоду чи відмову від виробників чекали до 20 вересня. Автоконцерни проігнорували терміни ультиматуму й не оголосили про повну відмову від ДВЗ.

Наступними на черзі в екологічних організацій компанія Volkswagen, а також нафтовий гігант Wintershall Dea. Раніше такий позов вже отримував нафтовий концерн Shell і програв суд – екологи змусили компанію взяти зобов'язання скоротити викиди двоокису вуглецю на 45% до 2030 року.