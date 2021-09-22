Корнієнко розповів про деталі наради "слуг" у Трускавці

Народні депутати "Слуги народу" поїдуть до Трускавця за власні кошти. Деякі депутати будуть із сім'ями, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це нормальна історія. Це ж вихідні. Робочий день буде тільки п'ятниця. Ми почнемо ввечері, а продовжимо в суботу-неділю (йдеться про 1-3 жовтня. - ред.)" , - зазначив перший заступник голови фракції "СН".

Корнієнко розповів, що нарада в Трускавці буде присвячена стратегічним питанням - буде підбито підсумки, що вдалося зробити за час перебування при владі, а також сплановано подальші дії.

Політик поінформував, що зараз визначають місце проведення наради в Трускавці - який із готелів підійде для такого заходу.

"Є хайп написати, що депутати знову в Трускавці. Але в нас не так багато туристичних потужностей" , - наголосив Корнієнко.

Він додав, що в Києві немає можливості в найкоротші терміни розмістити майже 300 осіб.

Перший заступник голови фракції "СН" сподівається, що президент буде присутній на заході. За його словами, мають приїхати представники Офісу Президента, що відповідають за певні напрями, Кабмін у повному складі, а також силовики. Говорячи про те, чи буде присутній на заході спікер ВР Дмитро Разумков, нардеп пояснив, що все залежатиме від "його медичних показників". Відповідаючи на запитання, чи запросили Разумкова, глава партії "СН" зазначив, що офіційно ще нікого не запрошували.

Говорячи про заходи безпеки у зв'язку з COVID-19, депутат сказав, що на вході всім присутнім, у кого немає вакцинації, буде зроблено тест.