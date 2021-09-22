Яким буде новий Renault Duster: подробиці

Продажі кросовера Renault Duster третього покоління стартують в 2024 році. Модель стане більш позашляхової і отримає гібридну версію, базуватися буде на тій же платформі, що російська Lada Niva наступної генерації, повідомляє РБК-Украина.

За словами глави проекту Жюльєн Феррі, як і у випадку з наступною генерацією Lada Niva в основу моделі ляже платформа CMF-B. перехід на нове шасі відкриє шлях до електрифікації Дастера.

При цьому" третій " Duster збереже свої конкурентні переваги, представляючи собою багатоцільовий практичний кросовер з позашляховими здібностями в повнопривідній версії і прекрасним співвідношенням ціна/якість.

Актуальний Renault Duster

Гібридну силову установку PHEV автомобіль запозичить у розеткового гібрида Renault Captur. В її основі лежить 1,6-літровий атмосферний бензиновий мотор, агрегатований зі стартер-генератором, 5-ступінчастим "автоматом", електромотором і високовольтним акумулятором.

Сумарна потужність системи складе 160 кінських сил, а батарея ємністю 9,8 кВт∙год забезпечити кросоверу запас ходу на чистій електротязі в 50 кілометрів по циклу WLTP.

Концепт Dacia Bigster

Ще до зміни покоління Дастера, з'явиться його 7-місна модифікація Bigster, яка базується на розтягнутій версії платформи CMF-B і стане першою моделлю з новим логотипом Dacia. Дебютує вона вже в другій половині наступного року.

Що стосується соплатформенной Lada Niva, то за словами президента АвтоВАЗу Ніколя Мора, її виробництво стартує в 2024 році. Європейські ціни на російський позашляховик складуть від 12 до 16 тисяч євро.