Цукор в раціоні дітей: лікар розповіла про корисної альтернативі

В даний час існує 6 штучних підсолоджувачів, схвалених Управлінням з контролю за продуктами та ліками (FDA). До них відносяться: аспартам, Адванта, ацесульфам-калій, сахарин, сукралоза і невід. Також дозволено для обмеженого використання натуральний підсолоджувач - стевія, яка виготовлена з екстрактів надзвичайно солодкого рослини S. Rebaudiana (Bertoni), повідомляє 24 Канал.

Для кожного підсолоджувача FDA встановлює прийнятну добову норму споживання. Саме вона є тією кількістю підсолоджувача, який вважається безпечним для споживання в день (розраховується в міліграмах на кілограм маси тіла).

Інша занепокоєння викликає те, що штучно підсолоджені продукти можуть просто замінити більш поживні продукти в раціоні дитини. Наприклад, замість того щоб споживати цукор у вигляді фруктів (які містять клітковину, вітаміни і мінерали), діти пробують солодощі або продукти з цукрозамінників, в яких немає поживної цінності.

Щоб задовольнити солодку тягу дітей - підсолоджувати простий йогурт ягодами та додайте подрібнені фрукти в каші. Але! Якщо дитина з'їсть штучно підсолоджену їжу - вам не варто хвилюватися.

Лікарі забороняють споживання цукру і солі дітям не тільки через їх надмірної шкоди, а й для того щоб допомогти дітям сформувати правильні харчові звички та розвинути смакові рецептори, в результаті чого в них виробиться любов до дійсно корисних продуктів, які мають природну поживність.