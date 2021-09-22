Автогаз продовжує дорожчати в роздрібних мережах

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 22 вересня підвищилася на 6 коп./л, до 17,69 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

Зокрема, на станціях WOG і SOCAR продукт здорожчав на 24 коп./л і 50 коп./л відповідно, до 18,48 грн/л.

На АЗС «Паралелі» і «Автотрансу» вартість автогазу виросла в середньому на 41 коп./л і 30 коп./л, до 18,49 грн/л і 17,98 грн/л відповідно. Автогаз на станціях UPG здорожчав на 20 коп./л, до 17,55 грн/л.

СВГ на станціях Chipo і «БРСМ-Нафта» здорожчав у середньому на 10 і 9 коп./л, до 17,52 до грн/л і 17,69 грн/л.

Такі мережі як «Авантаж 7», «Катрал», «Овіс», Motto та інші підняли ціни на 5-10 коп./л.

Як повідомлялося, на тлі зростання світових цін і локального дефіциту СВГ з початку липня до середини серпня скраплений газ в Україні істотно подорожчав. Так, з 1 липня по 20 вересня середня вартість у гурті зросла на 2,8 грн/л, в роздробі - на 1,99 грн/л. З урахуванням сьогоднішнього здорожчання в роздробі зберігається потенціал для зростання на 30-40 копійок, вважають трейдери.