Зеленському доповіли про замах на Шефіра

Президент України Володимир Зеленський проінформований про замах на свого радника Сергія Шефіра.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав прессекретар Офісу президента Сергій Никифоров.

Попри те, що Зеленський перебуває в Нью-Йорку, де зараз глибока ніч, він поінформований щодо замаху на життя Сергія Шефіра і продовжує отримувати всі оперативні дані. Реакція президента на інцидент з'явиться пізніше.

Прессекретар президента також заявив, що всі виконавці й замовники замаху на життя радника не зможуть уникнути покарання.