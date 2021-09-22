МВС закликало відмовитися від автомобілів

Сьогодні в усьому світі відзначають День без авто. Тому в МВС звернулися до українців, щоб вони підтримали екологічну ініціативу на благо планети і людей, повідомляє UBR.

22 вересня - Всесвітній день без автомобіля. Міністерство внутрішніх справ України в своєму Telegram-каналі закликало українців в цей день відмовитися від своїх авто і замінити його більш екологічним варіантом.

Автомобілістів закликали пересісти на:

електротранспорт;

велосипеди;

електросамокати.

Ще є варіанти - поїздка на метро або піша прогулянка.

"Хоча сьогодні погода не надихає на прогулянку, все ж запрошуємо стати учасником цієї важливої екологічної ініціативи. Давайте всі разом дамо планеті один" вихідний", - зазначено в повідомленні .

У міністерстві нагадали, що всі оновлені сервісні центри МВС оснащені паркомісцями для велосипедів.