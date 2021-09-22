Арахамія висунув три версії замаху на Шефіра

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив деталі і висунув три версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це він розповів журналістам у ВР, передає Андрій Павловський.

"Коли почали стріляти, водій дав по газах ... Засідка була в лісі через дорогу" , - уточнив голова "СН".

Також він висунув три версії замаху на Шефіра. На думку Арахамії, це міг бути "привіт" від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Друга версія - російський слід. Третя - боротьба з олігархами.