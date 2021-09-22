Кива прокоментував замах на Шефіра, опублікувавши фото з автоматом

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива відреагував на замах на першого помічника президента Сергія Шефіра своєю фотографією з автоматом в машині й легкою усмішкою, повідомляє Сегодня.

Фото: t.me/The_Kyva

Знімок політик опублікував на своєму каналі в Telegram і порадив усім пересідати в броньований автомобіль, а також возити з собою зброю.

"Дуже рекомендую політикам пересідати в "броню" і возити з собою зброю, щоб не стати легкою здобиччю. Що взагалі-то я давно і роблю. У цій країні сьогодні розраховувати можна і потрібно тільки на свої сили " , – написав Ілля Кива.

Саме замах депутат назвав "явним попередженням президенту та Офісу, що все досяжні" . Ілля Кива припускає, що кулі, які лягли в водійські двері автомобіля, нібито не несли загрози пасажиру.

Нагадаємо, в Київській області обстріляли авто першого помічника Президента України Сергія Шефіра. Це сталося на автодорозі між селами Лісники та Ходосівка.