Російського футболіста дискваліфікували на 48 матчів

Російський футболіст Рашид Арсанукаєв був дискваліфікований на 48 матчів за удар суперника головою в обличчя під час матчу дев'ятого за силою дивізіону Австрії між "Вікторією Брегенц" і "Гефіс/Заттайнс". Поєдинок відбувся 11 вересня, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє видання Kronen Zeitung, на 87-й хвилині зустрічі Арсанукаєв отримав другу жовту картку за спробу удару суперника головою та не погодився з рішенням арбітра.

"Зараз я покажу, за що дійсно потрібно карати" , – сказав росіянин, перш ніж зламати гравцеві "Гефіс/Заттайнс" ніс.

У поліції зафіксували цей інцидент і передали справу до суду. Потерпілому футболістові вже зробили операцію, він пропустить кілька тижнів.

Що стосується Арсанукаєва, то тепер він не зможе вийти на поле до осені 2023 року. Президент "Вікторії" Крістіан Годжо оголосив про те, що росіянина виключили з команди.