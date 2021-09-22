З продажу вилучили майже 2,5 тонни масла-фальсифікату

За вісім місяців 2021 року Держпродспоживслужба вилучила 2,4 тонни фальсифікованого вершкового масла, ще 556 кг було призупинено в оберті, повідомляє UBR.

За підсумками перевірок 43 оператора ринку тимчасово призупинили виробництво.

Всього з початку року зафіксували 198 порушень, пов'язаних з обігом масла. Було проведено більше 2000 перевірок магазинів і громадського харчування на предмет виявлення фальсифікату. З відібраного 871 зразка продукції порушення, а саме виявлення жирів немолочного походження, зафіксували в 45 випадках.

Глава відомства Владислава Магалецька назвала вершкове масло одним з тих продуктів, які підробляються найчастіше.

"Тому Держпродспоживслужба постійно контролює молочну продукцію, яка представлена в закладах громадського харчування і торгівлі, на наявність фальсифікату. Наше завдання - щоб українські споживачі отримували якісну і безпечну продукцію", - зазначила вона.

За вісім місяців виробники отримали 156 приписів про усунення невідповідностей. На 21 посадову особу винесені постанови про порушення.