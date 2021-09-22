Під час чергового саміту Україна-ЄС в жовтні глава держави Володимир Зеленський підніме питання визнання європейської перспективи України. Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент підніме питання визнання європейської перспективи України під час саміту" , - сказав він на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в середу.

Крім того, Жовква повідомив, що українська сторона запропонувала європейській стороні проект спільної заяви саміту. За інформацією заступника керівника ОП, більшість пропозицій буде враховано.

Очікується, що на саміті буде представлена українська оцінка виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, щоб у майбутньому можна було говорити про спільну оцінку. На думку Жовкви важливими є питання проведення першого раунду переговорів поновлення митних тарифів оновлення доповнень до Угоди про асоціацію.

"Важливим питанням, яке буде обговорено на саміті, буде питання енергетичної безпеки, зокрема "Північний потік 2" і енергетика в цілому" , - додав він.

Серед іншого, заступник керівника ОП висловив надію на підписання угоди про спільний авіаційний простір, а також ряду інших документів.

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня в Києві.