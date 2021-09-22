iPhone навчиться діагностувати депресію

Компанія Apple працює над моніторингом психічного здоров'я користувачів з використанням даних iPhone. Фахівці шукають способи виявлення та діагностики таких станів, як депресія, тривога і зниження когнітивних функцій, повідомляє Обозреватель.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на вивчені документи і на джерела, знайомі з питанням. Дослідники сподіваються, що аналіз даних, таких як рухливість, режим сну і типаж людей, може виявити поведінку, пов'язану з депресивними станами.

Інші вимірювання можуть включати аналіз виразу обличчя, частоту серцевих скорочень і дихання. Вся обробка відбуватиметься на пристрої, без відправки даних на сервери Apple.

Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі вивчає стани стресу, тривоги і депресії. В рамках дослідження відслідковуються дані Apple Watch і iPhone для 3000 добровольців. Пілотна фаза, що почалася в 2020 році, вже зібрала дані від 150 учасників.

Дослідники будуть порівнювати дані, отримані з датчиків iPhone і Watch, з анкетами, які учасники заповнюють про свої почуття. Також вони вимірюють рівень гормону стресу кортизолу в волосяних фолікулах учасників.

Усього дослідження займе три роки. Якщо отримані дані збігаються з симптомами депресії або занепокоєння, Apple може використовувати їх для створення функції, яка попереджатиме користувачів, якщо у ні виявляться ознаки цього психічного стану.

iPhone може спонукати користувачів звертатися за допомогою. В цьому випадку раннє виявлення поліпшить якість життя в довгостроковій перспективі.