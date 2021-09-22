У Черкасах спекли рекордно довгий яблучний пиріг

На приготування пирога пішло близько 200 кг борошна, 100 кг яблук, 70 кг цукру і 50 літрів масла, повідомляє Корреспондент.

Черкаси святкують День міста. З цієї нагоди в Долині Троянд спекли найдовший яблучний пиріг в історії країни, тим самим встановивши національний рекорд України. Про це йдеться у Facebook Черкаської районної державної адміністрації.

Пиріг готували майстри і педагоги Черкаського вищого професійного училища.

"Пиріг складається з 53 коржів і має довжину 23 метри 63 см. На його приготування витрачено близько 200 кг борошна, 100 кг яблук, 70 кг цукру і 50 літрів масла", - сказано в повідомленні.

Пригоститися рекордним пирогом змогли всі бажаючи.

Нагадаємо, раніше італійські кондитери спекли найбільший у світі торт. Гігантський десерт офіційно занесли в Книгу рекордів Гіннесса. Загальна площа поверхні пирога становила 244 квадратних метри, довжина - 16,46 метра, ширина - 13,94 метра, а важила вся ця випічка більше тонни.

Пирог-рекордсмен в Черкассах facebook.com/CherkasyRDА

Пирог-рекордсмен в Черкассах facebook.com/CherkasyRDА