Прокуратура прокоментувала стан водія Шефіра

Керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко заявляє, що доки відбувається огляд місця події та тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці не можуть озвучити версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, загрози життю його водієві, який дістав поранення, немає, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В автомобіль із посадки було здійснено близько 18 пострілів, відповідно до огляду, з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав, але поранення дістав його водій. Зараз, за словами медичних працівників, його життю нічого не загрожує. Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 стаття 115 КК України" , - заявив керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко.

За його словами, відпрацьовується низка версій. Хоменко додав, що з урахуванням того, що наразі відбувається огляд місця події, тривають оперативні дії, тому версії озвучити він не може, адже це може зашкодити слідству.

За його словами, водій самостійно доїхав до місця паркування й поставив автомобіль, звідки було викликано "швидку допомогу".

Як повідомлялося, о 10-й ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська обл.) було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра, дістав пораненння водій.

За інформацією ЗМІ, водій Шефіра - Олександр Григорович Іванько, 1963 р.н., який проживає в м. Коцюбинське Київської області. Зараз він із трьома кульовими пораненнями перебуває у "Феофанії". Йому роблять операцію на нозі, стан - середньої тяжкості.