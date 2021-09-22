Відповідь буде сильною: Зеленський про замах на Шефіра

Володимир Зеленський відреагував на обстріл автомобіля зі своїм радником і другом Сергієм Шефіром. Президент назвав ці постріли слабкістю і пообіцяв "сильну відповідь".

Відповідну відеозаяву Володимир Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках в соцмережах.

Президент зазначив, що поки не знає, хто стоїть за замахом. Однак Зеленський обіцяє покарати злочинців і організаторів нападу.

"Хто за цим стоїть? Скажу відверто, не знаю, поки що. Що це за сили, внутрішні чи зовнішні? Але силами не вважаю їх, тому що передавати привіт мені пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - підкреслив Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що повертається до Києва після виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.