Як не зіпсувати сало: технологія правильного засолу
Одним з найсмачніших продуктів, які можна заготовити на зиму, є сало. Для людей сільської місцевості це звична перевірена страва, адже вони точно впевнені в тому, що продукт з домашньої свині буде безпечним та якісним. Але часто його доводиться купувати на ринку, тому є багато ризиків, повідомляє Обозреватель.
Далі секретами вибору правильного сала та двома технологіями засолу, аби воно вийшло м'яким.
Як обрати правильне сало для засолу
- Колір сала може бути білий або рожевий, але він повинен бути однорідним.
- Якщо продукт має різкий та застережливий запах – це сало з кнура або свиноматки.
- Шкірка – гладка та без щетини, обов'язково з позначкою від лікаря ветеринара.
- Найкраще сало розташовано на малорухливих ділянках – спині.
- У свині, яку годують хлібом утворюється особливе "хлібне сало"– воно високе та рожевого кольору. Для засолу найкраще підходить саме такий продукт.
Технологія засолювання сала
- Змішати сухі інгредієнти – сіль, чорний мелений перець, куркуму, паприку.
- Покласти сало на дерев'яну поверхню.
- Зробити надрізи для часнику та натерти спеціями.
- Шматочки сала загорнути у фольгу кожен окремо або разом.
- Залишити у холодильнику на 4-5 днів – саме стільки часу потрібно, щоб сало ввібрало всі смаки.
Також, можна приготувати сало з копченим смаком. Для цього не обов'язково використовувати спеціальні девайси.
Сало з копченим смаком в розсолі
Інгредієнти:
- сало з прошарками м'яса –1 кг.
- чеснок – 2 головки.
- чорний мелений перець – 3 ст.л.
Інгредієнти для розсолу:
- лушпиння цибулі –2 жмені.
- лавровий лист – 2 шт.
- сіль – 200 г
- цукор – 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Поєднати всі інгредієнти для розсолу і довести до кипіння.
- Помістити сало і варити 25 хвилин.
- Залишити сало в розсолі на 10-12 годин.
- Подрібнений часник змішати з перцем.
- Вийняти сало та просушити, натерти сумішшю з часнику та перцю.
- Загорнути в харчову плівку.