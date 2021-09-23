Як не зіпсувати сало: технологія правильного засолу

Одним з найсмачніших продуктів, які можна заготовити на зиму, є сало. Для людей сільської місцевості це звична перевірена страва, адже вони точно впевнені в тому, що продукт з домашньої свині буде безпечним та якісним. Але часто його доводиться купувати на ринку, тому є багато ризиків, повідомляє Обозреватель.

Далі секретами вибору правильного сала та двома технологіями засолу, аби воно вийшло м'яким.

Сало зі спеціями

Як обрати правильне сало для засолу

Колір сала може бути білий або рожевий, але він повинен бути однорідним.

Якщо продукт має різкий та застережливий запах – це сало з кнура або свиноматки.

Шкірка – гладка та без щетини, обов'язково з позначкою від лікаря ветеринара.

Найкраще сало розташовано на малорухливих ділянках – спині.

У свині, яку годують хлібом утворюється особливе "хлібне сало"– воно високе та рожевого кольору. Для засолу найкраще підходить саме такий продукт.

Технологія засолювання сала

Змішати сухі інгредієнти – сіль, чорний мелений перець, куркуму, паприку. Покласти сало на дерев'яну поверхню. Зробити надрізи для часнику та натерти спеціями. Шматочки сала загорнути у фольгу кожен окремо або разом. Залишити у холодильнику на 4-5 днів – саме стільки часу потрібно, щоб сало ввібрало всі смаки.

Також, можна приготувати сало з копченим смаком. Для цього не обов'язково використовувати спеціальні девайси.

Сало з копченим смаком

Сало з копченим смаком в розсолі

Інгредієнти:

сало з прошарками м'яса –1 кг.

чеснок – 2 головки.

чорний мелений перець – 3 ст.л.

Інгредієнти для розсолу:

лушпиння цибулі –2 жмені.

лавровий лист – 2 шт.

сіль – 200 г

цукор – 2 ст.л.

Спосіб приготування: