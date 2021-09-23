Як не зіпсувати сало: технологія правильного засолу

Одним з найсмачніших продуктів, які можна заготовити на зиму, є сало. Для людей сільської місцевості це звична перевірена страва, адже вони точно впевнені в тому, що продукт з домашньої свині буде безпечним та якісним. Але часто його доводиться купувати на ринку, тому є багато ризиків, повідомляє Обозреватель.

Далі секретами вибору правильного сала та двома технологіями засолу, аби воно вийшло м'яким.

Сало зі спеціями
Сало зі спеціями

Як обрати правильне сало для засолу

  • Колір сала може бути білий або рожевий, але він повинен бути однорідним.
  • Якщо продукт має різкий та застережливий запах – це сало з кнура або свиноматки.
  • Шкірка – гладка та без щетини, обов'язково з позначкою від лікаря ветеринара.
  • Найкраще сало розташовано на малорухливих ділянках – спині.
  • У свині, яку годують хлібом утворюється особливе "хлібне сало"– воно високе та рожевого кольору. Для засолу найкраще підходить саме такий продукт.

Технологія засолювання сала

  1. Змішати сухі інгредієнти – сіль, чорний мелений перець, куркуму, паприку.
  2. Покласти сало на дерев'яну поверхню.
  3. Зробити надрізи для часнику та натерти спеціями.
  4. Шматочки сала загорнути у фольгу кожен окремо або разом.
  5. Залишити у холодильнику на 4-5 днів – саме стільки часу потрібно, щоб сало ввібрало всі смаки.

Також, можна приготувати сало з копченим смаком. Для цього не обов'язково використовувати спеціальні девайси.

Сало з копченим смаком
Сало з копченим смаком

Сало з копченим смаком в розсолі

Інгредієнти:

  • сало з прошарками м'яса –1 кг.
  • чеснок – 2 головки.
  • чорний мелений перець – 3 ст.л.

Інгредієнти для розсолу:

  • лушпиння цибулі –2 жмені.
  • лавровий лист – 2 шт.
  • сіль – 200 г
  • цукор – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Поєднати всі інгредієнти для розсолу і довести до кипіння.
  2. Помістити сало і варити 25 хвилин.
  3. Залишити сало в розсолі на 10-12 годин.
  4. Подрібнений часник змішати з перцем.
  5. Вийняти сало та просушити, натерти сумішшю з часнику та перцю.
  6. Загорнути в харчову плівку.
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