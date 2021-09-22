У Кремлі назвали умову для нарощування транзиту газу через Україну

Росія наразі близька до історичного максимуму за постачаннями газу до Європи, для збільшення транзиту через Україну європейські споживачі мають збільшити купівлю "блакитного палива", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час спілкування з журналістами його попросили прокоментувати заяву старшого радника Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амоса Гогштайна, який вимагав від Росії збільшити постачання газу в Європу через Україну.

"Я не сумніваюся, що "Газпром" і фахівці "Газпрому" будуть готові панові Гогштайну пояснити суть того, що відбувається, а головне - пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається і тільки потім він транзитується. Неможливо транзитувати газ, не продавши його", - відреагував представник Кремля.

За його словами, "російська сторона на 100% і навіть більше виконує зобов'язання перед європейськими споживачами" .

"Більш того, наскільки нам відомо, ми зараз близькі до історичного максимуму за обсягами постачань газу європейським покупцям", - продовжив Пєсков.