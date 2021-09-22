На Канарах збитки від виверження вулкана перевищать 400 млн євро

На Канарах триває виверження вулкана Кумбре-Велья. Збитки вже досягли 400 млн євро, однак цифра буде тільки рости, якщо лава продовжить руйнувати острів. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

Президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес звернувся до населення з проханням зберігати спокій і не піддаватися загальній паніці. Уряд продовжує евакуацію з небезпечних районів.

Drone footage shows homes being consumed by the lava flow at #LaPalma. Lava flows are slow enough to give us time to evacuate, but we can’t stop them from bulldozing their way through anything in their path. Slow but devastating. pic.twitter.com/NXRMO9g48n — Dr. Kayla Iacovino (@kaylai) September 21, 2021

На сьогодні на острові Ла-Пальма вже зруйновано понад 300 будинків і евакуйовано понад 6 тисяч людей.

Глава Канарських островів заявив, що сума збитку вже становить 400 млн євро. Однак навіть ця сума не зможе компенсувати втрату будинків більше ніж 300 сімей.