На Канарах збитки від виверження вулкана перевищать 400 млн євро

На Канарах триває виверження вулкана Кумбре-Велья. Збитки вже досягли 400 млн євро, однак цифра буде тільки рости, якщо лава продовжить руйнувати острів. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

Президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес звернувся до населення з проханням зберігати спокій і не піддаватися загальній паніці. Уряд продовжує евакуацію з небезпечних районів.

На сьогодні на острові Ла-Пальма вже зруйновано понад 300 будинків і евакуйовано понад 6 тисяч людей.

Глава Канарських островів заявив, що сума збитку вже становить 400 млн євро. Однак навіть ця сума не зможе компенсувати втрату будинків більше ніж 300 сімей.

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