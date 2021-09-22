На Канарах збитки від виверження вулкана перевищать 400 млн євро
На Канарах триває виверження вулкана Кумбре-Велья. Збитки вже досягли 400 млн євро, однак цифра буде тільки рости, якщо лава продовжить руйнувати острів. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.
Президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес звернувся до населення з проханням зберігати спокій і не піддаватися загальній паніці. Уряд продовжує евакуацію з небезпечних районів.
На сьогодні на острові Ла-Пальма вже зруйновано понад 300 будинків і евакуйовано понад 6 тисяч людей.
Глава Канарських островів заявив, що сума збитку вже становить 400 млн євро. Однак навіть ця сума не зможе компенсувати втрату будинків більше ніж 300 сімей.