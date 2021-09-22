Дешеву іпотеку профінансують за рахунок випуску держоблігацій

Кабінет міністрів України схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

За рахунок цих коштів будуть придбані акції додаткової емісії держкомпанії "Українська фінансова житлова компанія", про це було заявлено на засіданні уряду 22 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, Міністерство фінансів України протягом 2021 року здійснює:

придбання у державну власність акцій додаткової емісії ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія» в сумі 20 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики;

випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 20 млрд грн із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 13 відсотків річних, в тому числі шляхом додаткового випуску ОВДП на ринкових умовах, що склались на найближчих до додаткового випуску аукціонах з розміщення цих облігацій внутрішньої державної позики.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у серпні постановою Кабінету міністрів були затверджені умови, на яких "Українська фінансова житлова компанія" забезпечуватиме громадян України житлом на умовах фінансового лізингу та іпотечного кредитування за рахунок власних та залучених коштів.

"На сьогодні тільки на житловому обліку перебувають більше 650 тисяч сімей, з яких понад 100 тисяч - родини державних службовців" , - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи (ДІУ) до Української фінансової житлової компанії (УФЖК). УФЖК була створена наприкінці 2020 року ля розроблення та втілення механізму доступної іпотеки й програми лізингу.

Автор: Олександр Білоус