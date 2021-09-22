Причини хвороби Альцгеймера криються в роботі печінки і проблеми з печінкою, повідомляє Євген Плінський.

На думку австралійських учених, амілоїдних білок, який вважається причиною хвороби Альцгеймера, зароджується в печінці і лише потім переноситься в мозок. Захист печінки - це комплекс таких заходів, як інтервальний голодування, вітамін D і дещо ще.

Що таке хвороба Альцгеймера і що потрібно зробити, щоб була здорова печінка? Дивіться докладніше у відео.