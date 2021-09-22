Сергій Шефір вперше прокоментував замах на себе і свого водія. Він вважає, що мотивом нападу є залякування влади.

Про це помічник президента заявив в ході брифінгу.

Сергій Шефір заявив, що досі знаходиться в шоковому стані й не розуміє, чому сталося замах. За словами помічника Зеленського, стрілянина почалася на дорозі під час руху. Водій Шефіра відразу прискорив рух.

Також радник Зеленського спростував чутки про конфлікт в Офісі президента і нібито пов'язаним з цим замахом.

"Все, що я можу сказати, це що замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади. Але треба розуміти, що Володимир Зеленський у нас дуже вольова людина, стрижневий, його не залякати. Він вибрав правильний шлях, йде своєю дорогою, народ його підтримує. Дай Боже, впораємося з усіма цими речами", - заявив Шефір на брифінгу МВС щодо замаху на себе.

Шефір також висловив подяку співробітникам правоохоронних органів, які швидко відреагували на цю подію.