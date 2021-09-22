Валютний ринок середи: хід торгів

Після дводенних коливань в обмеженому діапазоні котирування безготівкового долара в середу, схоже, визначилися з подальшим напрямком руху. Після того, як в черговий раз закінчилася невдачею спроба вирости, долар пішов униз.

До обідньої перерви котирування опустилися до 26,61 гривень на покупку і 26,64 гривень на продаж. Як пояснили порталу «Курс України», очікування зростання зіграли злий жарт над банками: вони купили занадто багато долара, і у них закінчився ліміт довгої позиції (тобто купувати валюту далі вони не можуть, тому що це загрожує штрафами з боку національного банку). До речі, сам регулятор після дводенного сидіння «в тіні» сьогодні вийшов на ринок і придбав традиційні 5 млн доларів за ціною 26,69 гривень. Але його поява не має ніякого ефекту: долар продовжив знижуватися.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні різко пішов вниз: до кінця обідньої перерви він опустився до 26,69-26,70 гривень. Зниження цінника поки не зробило ніякого впливу на попит на готівкового «американця».

Євро на FOREX в середу торгується у вузькому діапазоні 1,1715 - 1,1737 долара, оскільки банківські брокери і великі трейдери масово закривають позиції перед сьогоднішнім засіданням комітету з відкритих ринків ФРС США, на якому буде розглядатися питання облікової ставки. Засідання закінчиться о 21:00 за київським часом, а на 21:30 запланована прес-конференція. Готівковий євро в столиці вранці продавали по 31,32-31,34 гривень; до обіду він подешевшав до 31,27-31,30 гривень, оскільки євро зараз в точності повторює поведінку готівкового долара.

Російський рубль продовжив зміцнення, що почалося вчора, і до обіду досяг позначки 72,70 рубля за долар. На ціну готівкового рубля в Україні це не вплинуло (тому що сьогодні рубль і гривня зміцнюються до долара майже синхронно): як і вчора, сьогодні в столиці його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.