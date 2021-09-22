В Україні вводять обов'язкову вакцинацію від СOVID-19

Міністерство охорони здоров'я відповідним наказом введе обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для чиновників і працівників навчальних закладів. Про це заявив в ході засідання уряду в середу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пропонуємо розпочати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень від COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - прокоментував в ході засідання міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, такий підхід передбачений чинним законодавством.

"Статтею №12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи наступне поширення ними інфекційних захворювань, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних захворювань", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.