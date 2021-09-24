Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить в 2022 році

2022 рік буде дуже сприятливим для деяких знаків Зодіаку. Комусь пощастить у коханні, а комусь - у кар'єрі. Головне, не упускати можливості, повідомляє УНИАН.

Овен

Вам варто гарненько підготуватися до 2022 року. Заздалегідь складіть список цілей на цей рік, щоб одразу почати їх реалізовувати. Також вам рекомендується приділити час своєму здоров'ю і в цілому способу життя. Можливо, самотні Овни вже засиділися в холостяках? Або час щось змінити в роботі? Не зволікайте, фортуна на вашому боці.

Близнюки

Доля буде підкидати вам різні можливості для поліпшення якості вашого життя. При цьому вам варто побоюватися спокус, які можуть поставити під удар абсолютно все над чим ви працювали. Пам'ятайте, краще повільно, але впевнено.

Діва

Наступний рік буде сприятливим для створення сім'ї. При цьому не забувайте, що кожна сім'я - це велика праця. Але плоди вашої праці перевершать всі очікування.

Терези

Удача вас почне супроводжувати тоді, коли ви почнете більш рішуче діяти. Не у всіх питаннях варто коливатися, іноді краще один раз відрізати, ніж сім разів відміряти.