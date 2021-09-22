Замах на Шефіра: в Кремлі прокоментували можливу причетність РФ
У середу, 22 вересня, на радника президента України Сергія Шефіра вчинили замах. У Кремлі прокоментували версію "російського сліду" в замаху, повідомляє Вести.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що ця версія
"не має нічого спільного з реальним станом справ". За словами Пєскова, в Україні, що б не сталося, політики завжди шукають "російський слід".
"Звичайно, це не має нічого спільного з реальним станом справ. Це скоріше ознаки дійсно такого, знаєте, занадто екзальтованого емоційного стану", - сказав Пєсков.