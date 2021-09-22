Пенсії через "Дію" і платні дороги: що прийняв Кабмін 22 вересня

Кабмін 22 вересня розпочався з теми коронавірусу. Прем'єр-міністр нагадав, що з 23 вересня країна переходить в жовту зону з новими карантинними обмеженнями, повідомляє Страна UA.

Але ще до старту жовтої зони до постанови Кабміну вже вносять зміни. Зокрема, за освітніми установами.

Раніше було оголошено, що школи зможуть працювати тільки за умови вакцинації 80% персоналу. Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, ця норма зберігається, і там, де вакциновано менше 80%, буде дистанційка.

Але з'являються винятки.

Зокрема, незалежно від кількості вакцинованих вчителів, працюватимуть в звичайному режимі дитячі сади, молодша школа (1-4 класи), спецшколи.

Ще одне важливе нововведення - обов'язкова вакцинація. Її Кабмін ще не вніс, було тільки дано протокольне доручення підготувати такий документ. Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, обов'язкова вакцинація планується для сфери освіти, центральних органів виконавчої влади, органів місцевої влади. Додатковий перелік підготують. Ляшко уточнив, що це не суперечить вітчизняному законодавству. У статті 12 закону про захист населення від інфекційних хвороб прописана можливість введення обов'язкової вакцинації для представників окремих професій.

Що ще прийняв Кабмін 22 вересня.

Все - за електронним підписом

Кабмін погодив цілу пачку законопроєктів про електронні довірчі послуги.

Експеримент з використання електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. Особливістю такої моделі є те, що в якості носія електронного ключа можна використовувати звичайну флешку або CD-диск. Але до чинного законодавства ці нововведення не закладені.

Тому одним з нових проєктів пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу.

Зокрема, можна буде проводити звірку рахунком платників податків через електронні кабінети з використанням електронного підпису посадової особи податкової.

Також електронні підписи і печатки можна буде застосовувати при постановці платника податків на облік, внесення змін до облікових даних тощо. Електронний підпис буде визнаватися також при заповненні податкових декларацій. До слова, недійсність електронного підпису може стати підставою для відмови в прийнятті податкової декларації, так що для громадян намічається черговий квест - якщо податківці раптом запідозрять, що підпис "недійсний", доведеться розбиратися.

Зміни також планується внести до Митного кодексу - в митному оформленні також будуть широко використовуватися електронні підписи і печатки. Це прописано в окремому законопроєкті, узгодженому Кабміном.

Ще один проект на цю тему - про внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів. Запити правоохоронних органів і обмін інформацією між ними також буде проводитися з використанням електронних підписів і печаток.

Окремими законопроєктами прописали процедуру визнання українських довірчих послуг в ЄС та імплементації європейського законодавства на цю тему.

Платні дороги

Дороги в Україні вже незабаром можуть стати платними. Кабмін погодив законопроєкт, в якому прописано, що всі дороги загального користування державного значення стають платними. Правда, не для всіх авто, а тільки для великих вантажівок масою від 12 тонн.

Для контролю буде впроваджена система радіочастотних міток ідентифікації, а розрахуватися можна буде в електронній системі.

Плата за дороги і штрафи за проїзд з порушеннями планують направляти в Дорожній фонд.

Як зазначено в пояснювальній записці, в Україні налічується 1,5 млн вантажних авто і це без урахування машин з іноземною реєстрацією. При цьому знос для дорожнього покриття при проїзді великих вантажівок в рази вищий, ніж від легковиків.

Автори проєкту посилаються на досвід Європи - у багатьох країнах проїзд для вантажівок є платним, а тариф становить від 2,2 до 11 гривень за кілометр. Платять за дороги також в Білорусі.

Втім, в Мінінфраструктри, яке і готувало цей проєкт, як-то випустили з уваги якість доріг. Адже у нас воно істотно гірше, ніж в Європі і Білорусі. Що, до речі, часто змушує іноземних перевізників вибирати платні білоруські дороги в обхід безкоштовних українських.

Якою буде плата за проїзд по українських дорогах - поки неясно. Але в пояснювальній записці до іншого проєкту на цю тему, який затвердив Кабмін, зазначено, що Дорожній фонд може отримати додатково до 9 млрд гривень при середньому тарифі за проєкт 1-3 грн за кілометр. Тобто, наприклад, проїзд від Києва до Одеси може обійтися в 500-1500 гривень.

Прописали і штрафи за проїзд без оплати. Якщо на вантажівці не встановлять "маячок", доведеться платити штраф в 500 неоподатковуваних мінімумів, якщо зловлять повторно - 1000 мінімумів (тобто 17 тисяч гривень).

Те ж саме за проїзд без оплати - штраф у 500-1000 неоподатковуваних мінімумів.

На перший погляд, нововведення більшості українців не стосується, адже платити будуть тільки за вантажівки. Але додаткові витрати на платні дороги вдарять по тарифах перевізників, а їх закладають в собівартість всіх товарів.

"Оптимізація" Дерспоживслужби

На нову хвилю епідемії коронавірусу уряд задумався про "оптимізацію" органів санітарного контролю.

А так як СЕС у свій час вже вдало "оптимізували", цього разу вирішили взятися за Держспоживслужбу.

Кабмін погодив законопроєкт, яким вносяться зміни в понад 20 законів Про охорону навколишнього середовища, захист рослин, чорнобильські територіїях, про відходи, курорти, нафту і газ, питну воду та ін.

Частина змін - технічні. Вони прибирають назву вже ліквідованих держорганів.

Але є і редагування по суті. Зокрема, у Держспоживслужби забирають частину повноважень.

Наприклад, Держспоживслужба буде погоджувати фітосанітарні паспорта на склади для зберігання засобів захисту рослин. Але інспектора можуть відбирати зразки ґрунту, води, насіння або засобів захисту рослин для аналізу.

Те ж саме з карантинними паспортами. Дерспоживслужба видаватиме їх не на всі об'єкти, які переміщуються через карантинні зони, а тільки на ті, які можуть поширювати карантинні організми.

Як зазначено в пояснювальній записці, такі нововведення знімуть зайве навантаження з бізнесу.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного контролю пропонується суттєво урізати. Наприклад, зі списку прибрали право визначати пріоритетні заходи щодо захисту населення від негативного впливу відходів, проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи для будівництва об'єктів, видачу санітарно = гігієнічних висновків по ряду продукції і т.д.

Прибрали навіть право контролерів вилучати з обігу неякісну та небезпечну продукцію.

Замість цього, Держспоживслужба зможе формувати гігієнічні вимоги для продовольчих ринків і виробничих потужностей, правила лабораторних досліджень та ін.

Тобто, замість контролю самого продукту акценти зміщуються на контроль місць виробництва і продажу. Чи виявиться такий підхід ефективним - покаже час.

До 170 тисяч гривень за "липову" вакцинацію

В Україні можуть ввести драконівські штрафи і тюремні терміни за підробку документів про вакцинацію.

Відповідний законопроєкт погодив Кабмін.

Причому санкції прописали для всіх - і для медиків, які видадуть "липові" довідки про вакцинацію, так і для тих, хто ці довідки буде використовувати.

Для медиків, які внесуть неправдиві дані про вакцинацію в медичну документацію, передбачено покарання у вигляді штрафу від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів (34-68 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк від 1 до 2 років із забороною на роботу за фахом ще на 1-3 роки.

Пересічним громадянам, які будуть використовувати "липові" документи про вакцинації, може загрожувати штраф 1-2 тисячі неоподатковуваних мінімумів (17-34 тисячі гривень) або в'язниця до двох років.

Прописали відповідальність також для посередників. Виготовлення та збут підроблених документів про вакцинацію - це штраф в 5-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів (85 170 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як зазначено в пояснювальній записці, в Україні почастішали випадки виявлення підроблених документів про вакцинацію від коронавірусу.

Але, як вважають у МОЗ, посиливши відповідальність за підробку документації, ситуацію можна змінити.

Для інтернет-магазинів прописали правила

Кабмін взявся за захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі.

Уряд погодив законопроєкт, в якому прописана відповідальність для інтернет-магазинів. Як зазначено в пояснювальній записці, люди масово скаржаться, що в інтернет-магазинах їм часто дають неправдиву інформацію про товар, є проблеми по поверненню.

Крім самих інтернет-магазинів, відповідальність прописали також для маркет-плейсів (майданчики, на яких представлені товари різних продавців).

Якщо виявиться, що торговці надають неправдиву інформацію. Держспоживслужба через провайдера може блокувати їх майданчики і відновлювати доступ до них тільки після виправлення недоліків.

Також прописали додаткові права громадських споживчих об'єднань. Вони зможуть перевіряти якість товарів і сервісу, ініціювати судові розгляди. При цьому їх хочуть звільнити від сплати судового збору.

Але для інтернет-бізнесу готуються і "бонуси". Так, з чинного законодавства хочуть прибрати норму про формування обмінного фонду товарів (для надання товару на заміну на випадок гарантійного ремонту). У пояснювальній записці зазначено, що це вимагає від бізнесу великих витрат.

У новому проекті прописали, що, якщо ремонт вимагає більш 14 днів, товар просто замінюється на такий же новий або аналогічні, який є в наявності.

Багатоповерхівкам призначать управителів

Для українських багатоповерхівок настає час "Ч". Кабмін погодив законопроєкт, які прописує конкретні дати на вибір управителів в багатоквартирних будинках.

Нагадаємо: про те, що в багатоповерхівках повинні з'явитися ОСББ або управителі, який візьмуть на себе всі повноваження по забезпеченню мешканців комунальними послугами, було відомо вже давно. Згідно із законом про ЖКГ конкурси на управителів повинні пройти ще до травня цього року. Але в травні закон про ЖКГ тільки вступив в силу, тобто, часовий проміжок для конкурсів був втрачений, і це питання спустили на гальмах.

Тепер же це питання знову піднімають. У новому проєкті прописано, що конкурси на управителів повинні бути проведені до 1 березня 2022 року.

Причому, управителя призначать в будь-якому випадку. Якщо мешканці не приймуть рішення про створення ОСББ або не виберуть управителя самі. Ризики для мешканців полягають у тому, що "призначений" з боку управитель може виставити буквально будь-які тарифи за свої послуги - і доведеться платити.

Окремою постановою Кабмін переписав права управителів і мешканців. Наприклад, управителі повинні будуть обслуговувати прибудинкову територію, тільки якщо земельна ділянка оформлена у власність мешканців. Але в цьому випадку останнім доведеться платити земельний податок, так що на оформлення багато хто не піде. Отже, і прибирати у дворах ніхто не зобов'язаний. Або ж таке прибирання обговорюється додатково та за окрему плату.

"Полювання" на літніх українців

Ще один законопроєкт, який погодив Кабмін, - про договори довічного утримання.

Як зазначено в пояснювальній записці, нерідко літні українці доживають старість у державних будинках престарілих. Але ось претендувати на майно своїх постояльців будинку престарілих можуть не завжди, так як все забирають спадкоємці.

Тому в чинне законодавство вирішили внести ряд змін.

По-перше, щоб розпоряджатися майном недієздатних осіб, потрібно буде отримувати дозвіл органів опіки. І вони можуть відмовити.

По-друге, в договорах довічного утримання стануть прописувати всі нюанси, аж до грошового і натурального забезпечення. При цьому, наприклад, грошове забезпечення має становити не менше двох прожиткових мінімумів (близько 5 тисяч гривень) на місяць.

По-третє, спадкоємцем можуть позбавити спадщини, якщо буде виявлено, що вони не містили своїх померлих родичів, а займалися цим державні або комунальні органи. Зрозуміло, що на майно своїх колишніх постояльців можуть претендувати саме вони. Як мінімум, установам повинні будуть компенсувати витрати на утримання людей похилого віку.

У разі прийняття нового закону, почнеться справжнє полювання на одиноких українців. Місцеві органи влади будуть їх виявляти, проводити "роз'яснювальну" роботу, визначати в будинку для людей похилого віку за договорами довічного утримання.

З одного боку, це дійсно дозволить захистити людей похилого віку від шахраїв, які можуть просто виманити у них майно, з іншого - відкривають доступ до майна одиноких громадян державних і комунальних будинках престарілих, умови утримання в яких нерідко викликають питання.

Пожежні перевірки по-новому

Пожежні інспектори, яких бізнес давно боїться як вогню, отримають нові повноваження у законопроєкті, який погодив Кабмін.

Так, бізнес зобов'язали забезпечити доступ посадових осіб для проведення планових та позапланових перевірок. Юрособи повинні будуть розміщувати інформацію щодо протипожежної безпеки і представляти працівникам та громадськості дані про технічний стан будівель.

Перевірки будуть проводитися на підставі ризик-орієнтованого підходу. Тобто, в першу чергу стануть відбирати об'єкти, де ризики виникнення пожеж і техногенних катастроф найбільші. Якщо перевіряючі вирішать, що протипожежний захист не забезпечений, об'єкт можуть тимчасово зупинити роботу.

Пенсії через "Дію"

Кабмін прийняв постанову про віддалену ідентифікації пенсіонерів. Тобто, щоб підтвердити своє право на виплати, вже не потрібно буде особисто йти в органи ПФ, досить буде ідентифікації через електронний кабінет в "Дії".

Щоб пройти ідентифікацію, потрібно буде отримати віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія. Підпис", створений за допомогою мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Нововведення може виявитися корисним для маломобільних груп населення або українців, які проживають на непідконтрольних територіях. Правда, є одне "але". Для літніх громадян, особливо одиноких, ідентифікація через "Дію" може виявитися надто складною, тому не виключено, що вони віддадуть перевагу по-старому їхати до пенсійних органів особисто.

Гроші для дач чиновників

Кабмін затвердив порядок використання бюджетних коштів санаторно-курортними установами, які знаходяться на балансі Управління справами. Їх перелік досить широкий - від дитячих оздоровчих таборів до державних резиденцій і дач.

Перелік одержувачів грошей має затвердити керівництво Управління. Кошти можна буде витрачати на потокові та капітальні витрати, що не покриваються власними доходами установ.

Сума фінансування - до 90% від доходів установи за минулий рік.

Безвіз з Перу

Кабмін погодив угоду про безвіз з Перу. Вона вже була підписана представниками обох країн в липні цього року.

Згідно з документом, громадяни України та Перу зможуть відвідувати держави або слідувати через них транзитом без оформлення віз. Йдеться про короткостроковому відвідуванні - на термін до 90 днів (протягом 180 днів).

Але нововведення стане в нагоді, скоріше, громадянам Перу, так як для українців безвіз вже діє - його Перу ввела ще в 2003 році в односторонньому порядку. Причому, на більш лояльних умовах (відвідування терміном до 183 днів). Ці умови в останньому угоді збережені.

Скасування українських віз для громадян Перу призведе до втрат бюджету від 24,2 до 39,7 тисяч доларів на рік, - зазначено в пояснювальній записці.

Земельні аукціони

Кабмін прописав вимоги до проведення земельних торгів. Нагадаємо, ще до запуску ринку землі парламент прийняв закон про те, що державні і комунальні землі повинні продаватися І здаватися в оренду виключно через аукціони. Але правила проведення таких аукціонів до сьогоднішнього дня не були розроблені, хоча ринок землі вже кілька місяців як відкритий.

У правилах прописано, що адміністратор забезпечує цілодобове функціонування електронної торговельної системи. Але є нюанс - дозволяють відключатися на час регламентних робіт. Якраз таких "відключення" учасники ринку побоювалися, прогнозуючи, що на етапі «затримок» можуть розпродаватися лоти "потрібним" покупцям.

Заявки на участь в аукціонах можна буде подавати до 18.00 напередодні торгів, а інформація про учасників відкривається вже після закінчення торгів.

Оператор буде проводити перевірку учасників - потрібно буде надавати ІПН, паспорт, дані про реєстрацію підприємців. Прописали також етапи перевірки для нерезидентів, хоча вони купувати землю сільськогосподарського призначення не можуть.

Нові терміни для фінансової звітності

Кабмін вніс зміни в правила подачі бізнесом фінансової звітності.

Так, мікро-бізнес і спрощенці повинні будуть подавати звіти за минулий рік до 28 лютого.

Інші підприємства повинні подавати річні звіти до 28 лютого, а квартальні - до 30 числа місяця, який слідує за звітним періодом. Терміни подачі звітом відсунули - зараз по квартальної звітності кінцевий термін - 25 число.

Національний фонд інвестицій

Національний фонд інвестицій, який формально був створений ще в березні цього року, але так і не запрацював, отримає статутний капітал в 100 млн, будуть також випущені акції Фонду. Постанову про це прийняв Кабмін.

Фонд стане приватним акціонерним товариством.

"Житлові" ОВДП

Кабмін прописав, що Мінфін повинен викупити в держвласність додаткову емісію акцій "Українсько фінансової житлової компанії" на 20 млрд гривень в обмін на ОВДП.

За рахунок розпродажу таких паперів держава планує вирішити питання з житлом, адже на даний момент в черзі на квартири коштує понад 650 тисяч громадян, ще 1,5 млн претендентів на квартири - переселенці і Криму і Донбасу.

Випуск ОВДП на 20 млрд буде на 15 років з прибутковістю 13% річних.

Ковід-госпіталізація

Кабмін вніс зміни в ковідное постанову, що стосується госпіталізації.

Одним з показників до госпіталізації є стан середньої тяжкості, тобто, потреба в кисневій підтримки.

У чинному законодавстві вказано, що госпіталізація таких хворих проводиться на ліжко-місця інтенсивної терапії.

Але в новому варіанті прописали госпіталізацію на ліжка з "можливістю проведення оксигенотерапії", а під це формулювання можна підігнати більше ліжко-місць. Що важливо також в плані перекладу регіонів з однієї карантинної зони в іншу, так як серед критеріїв враховується заповнюваність "ковідних" койко-місць.

Трансформація вугільних регіонів на 15 мільярдів

Кабмін затвердив Концепцію трансформації вугільних регіонів до 2030 року.

Зараз проводиться пілотний проєкт, але самі шахтарі побоюються, що трансформація на ділі обернеться банальним закриттям шахт, а люди будуть змушені їхати на заробітки в Польщу.

Як розповідали нам в Незалежній профспілці гірників, при написанні концепції до них не дуже-то прислухалися.

І ось документ вже готовий, і його прийняв Кабмін. Правда, сама Концепція - це тільки початок. Тепер Кабмін має ще буде прийняти Державну цільову програму по трансформації вугільних регіонів і план заходів до неї.

Проте, Концепція дає розуміння в якому напрямку будуть рухатися влада.

Для вугільних регіонів хочуть знайти інвесторів, які будуть розвивати там індустріальні парки, промисловість та ін), там також планують будувати дороги і розвивати інфраструктуру. За рахунок цього розраховують поміняти вугільний профіль регіонів на інший, і при цьому створити нові робочі місця, куди в теорії повинні влаштовуватися шахтарі.

Шахтарям, до слова, також запропонують можливості для відкриття свого бізнесу.

Підрахували, що щорічно, починаючи вже з наступного року, на програму доведеться витрачати по 400 млн гривень, а її загальний бюджет складе 15,7 млрд, з яких держава виділить 3,6 млрд.

Втім, відразу виникає багато питань, починаючи з того, чи підуть в вугільні регіони інвестори і закінчуючи працевлаштуванням шахтарів. Багато хто не хоче ніякого "свого бізнесу", і боятися, що взагалі залишаться без роботи.

Нові правила продажу електроенергії

Кабмін вніс чергові зміни до правил продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Уряд зобов'язав з 1 вересня цього року до 1 квітня наступного року проводити відпуск електроенергії тільки за двосторонніми договорами, які були укладені за підсумками аукціонів.

Пункт про те, що електроенергія може перепродувати третім особам, прибрали. Очевидно, у такий спосіб Міненерго хоче мінімізувати спекуляції на ринку електроенергії.

Як змінять водійські посвідчення

В Україні зміняться правила отримання водійських посвідчень. Відповідну постанову затвердив Кабмін.

Зокрема, терміни між теоретичними і практично іспитами в автошколах збільшили з 3 місяців до двох років. Також в правах буде вказано на авто з якою коробкою передач - механічною або автоматичною - ви здавали практичний іспит.

Якщо відкривається кілька категорій, то іспити проводяться за вищою. Скажімо, щоб відкритий категорію А1, потрібно скласти іспит на категорію А.

В правах також стануть вказувати додаткові обмеження. Скажімо, відзначатимуть спеціальними кодами носить водій окуляри (код 01.01), слуховий апарат (02), протез ноги або руки (03.01, 03.02) і т.д.

Також введуть коди для обмеження водіння, скажімо, тільки в денний час доби або в певному радіусі від місця проживання та ін.

Кримсько-татарський алфавіт на латиниці

Кабмін своєю постановою затвердив новий кримсько-татарський алфавіт на латиниці. У ньому 31 буква, а переведуть на нього кримсько-татарську писемність до 1 вересня 2025 року.

Аудит "Нафтогазу"

"Нафтогаз" чекає державний аудит. Кабмін розпорядився підготувати умови для проведення перевірок Госаудітслужбой фінансово-господарської діяльності НАК з 2017 по 2021 рік.

Що виявиться в ході аудиту, поки залишається тільки гадати. Але громадськість очікує чимало цікавих подробиць про діяльність газового монополіста, - кажуть експерти.

Перевірки пройдуть як в самому НАКу, так і в його структурах.