Андрій Звягінцев вийшов з коми: режисер продовжує реабілітацію в Німеччині
Лауреат Каннського та Венеційського кінофестивалів, режисер Андрій Звягінцев отримав ускладнення через коронавірус і був перевезений на лікування в Німеччину, повідомляє Сегодня.
57-річний російський режисер Андрій Звягінцев знаходився в штучній комі після COVID-19, але тепер з'явилися хороші новини. Кінематографіста вивели зі штучної коми, а його стан – задовільний. Зараз режисер "Левіафана" знаходиться в одній з німецьких клінік і його перевозитимуть в госпіталь.
Як повідомляє StarHit, Андрію Звягінцеву доведеться провести ще кілька тижнів в госпіталі для повної реабілітації.