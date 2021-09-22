Дощі на північному сході та в центрі: погода 23 вересня

Заморозки наприкінці вересня, якими нас лякали синоптики, схоже, обійдуть більшу частину України стороною. Замість цього погода почне налагоджуватися: дощ у окремих регіонах припиниться, а температура повітря навіть підвищиться.

Отже, у четвер, 23 вересня, у більшості західних областей України сильно потеплішає, і температура повітря вдень там зрівняється з півднем країни - 12-14°С. На Закарпатті й зовсім температура підніметься до 13-15°С удень, і зрівняється з тією, що очікується в Криму. А ось у Рівненській області, як і у Вінницькій, а також на сході країни температура вдень становитиме 11-13°С. У північних і центральних областях України поки прохолодно - 8-12°С удень максимум. Уночі заморозків також не передбачається - по всій країні очікується від 3 на півночі та на заході до 8°С на півдні та в Криму.

Дощі 23 вересня залишаються в центрі, а також на півночі та на сході України. У решті регіонів буде хмарно, на півдні - з проясненнями. Максимальний вітер очікується в центральних, південних і західних областях - 11-18 км/год у середньому. На півдні та на заході можливі шквали до 22 км/год. На сході та в Криму вітер буде мінімальним - 4-11 км/год у середньому, на півострові місцями до 18 км/год. На півночі вітер буде близько 7-14 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 23 вересня у Вінницькій, Одеській і Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 23 вересня очікується температура 6-8°С протягом дня, вітер 11-14 км/год і дощ.