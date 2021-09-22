Єрмак: Замах на Шефіра - це виклик президенту, а значить і нам всім

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра - це виклик президенту, а "значить і нам всім", повідомляє УНИАН.

"Сьогодні в Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника президента України та нашого друга Сергія Шефіра... Поранено водія... Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає" , - написав він.

Єрмак наголосив, що правоохоронці мають вжити всіх необхідних заходів для затримання й притягнення до відповідальності нападника, його ймовірних спільників та замовників замаху.

"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом.