За програмою Зеленського відремонтували майже 300 мостів

Зі стартом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні почалося наймасштабніше за останні 30 років оновлення мостів, повідомляє Деловая столица.

Лише за перші 16 місяців відновлено 296 об’єктів, завили в Укравтодорі.

"У квітні минулого року президент оголосив про старт Національної програми відновлення мостів. Програма розрахована на 5 років і є важливою частиною "Великого будівництва" , — повідомили в агентстві.

За словами заступника голови Укравтодору Андрія Івка, головна проблема – застаріле мостове господарство, 80% якого збудовано до 1980 року і належно не утримувалось.

За оцінкою фахівців, які проінспектували 73% мостів на дорогах державного і 25% місцевого значення, більше половини усіх штучних споруд вже не відповідають технічним вимогам.

"Першочергового ремонту потребують 710 мостів. Стан 160 з них наближений до аварійного. Деякі з цих мостів перебувають у критичному стані, тож їх оновлення є предметом національної безпеки" , – каже Івко.

В минулому році капітальний і середній ремонти та реконструкцію провели на 158 мостах. У 2021-му планують відновити ще 165 об’єктів, на що виділено 4 млрд гривень.

Важливим етапом є завершення низки об’єктів-довгобудів. Перш за все, це мости у Запоріжжі, на яких минулого року відкрили рух першою ділянкою. Не менш важливі зруйновані повенями мости у західних регіонах, такі як мостові переправи у Розтоках і Маршинцях, які вже відкрили.

Серед флагманських проєктів "Великого будівництва" — зведення нових мостів у Кременчуці та прикордонному Ямполі.

В Укравтодорі наголосили, що відновлені мости дають також позитивний економічний ефект: зростання до 1% ВВП за 5 років завдяки підрядам для українських підприємств, 3 250 нових робочих місць для мостовиків і ще 15 600 – у суміжних галузях, 3,54 млрд гривень замовлень на видобуток і виробництво будматеріалів тощо.