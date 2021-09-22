Сергія Лещенка виключили з наглядової ради Укрзалізниці

Уряд вирішив не продовжувати контракт з екс-депутатом і журналістом "Української Правди" Сергієм Лещенком.

Відповідний прес-реліз був опублікований на сайті "Укрзалізниці".

"Кабінет Міністрів України як єдиний акціонер АТ "Укрзалізниця", що виконує передбачені законодавством та Статутом товариства функції загальних зборів одноосібно, на засіданні, яке відбулося 18.06.2021, прийняв рішення обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Лещенка Сергія Анатолійовича як представника держави 20 червня 2021 року на строк не більше ніж три місяці з дня набрання чинності цим розпорядженням.

Крім того, зазначеним розпорядженням передбачено продовження строку дії цивільно-правових договорів, шляхом укладання додаткових договорів строком на три місяці. Станом на 19.09.2021 емітент не має відомостей щодо рішення акціонера про продовження повноважень Лещенка С. чи обрання новий строк.

Відповідно, повноваження члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Лещенка Сергія Анатолійовича як представника держави припинено.

Лещенко Сергій Анатолійович виконував повноваження члена наглядової ради як представника держави протягом 1 року і 10 місяців (з грудня 2019 року). Замість члена наглядової ради, повноваження якого припинено, Кабінет Міністрів України нікого не призначив", - йдеться в документі.

Разом з Лещенком, контракт не продовжили ще з трьома членами наглядової ради — Шевкі Аджунером, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.