Нардеп від "Слуги народу" порівняв Україну з Сомалі

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко порівняв Україну з Сомалі, повідомляє Деловая столица.

Про це він написав у Facebook, коментуючи замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

"Ситуація з безпекою в Україні за всі роки незалежності стала нагадувати Сомалі. Звичайно, стрілянина в помічника президента — це вже зовсім за рамками допустимого в цивілізованій країні!" — заявив Устенко.

"Корупційна система максимально пручається і йде на найстрашніші вчинки. Слава Богу, що Шефір живий, водієві бажаємо якнайшвидшого одужання! Тепер найважливіше — це знайти замовників і вибудувати правоохоронну систему так, щоб подібні ситуації ніколи не повторилися!" — додав він.

Шефір, коментуючи обстріл свого автомобіля, заявив, що мета замаху полягала в залякуванні вищого ешелону влади.