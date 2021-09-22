Командиру ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру

Командиру 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, підбурюванні до скоєння державної зради, веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними слідства, командир 41-ї бригади ракетних кораблів ЧФ РФ 20 березня 2014 року безпосередньо віддав незаконні накази озброєним стрілецькою зброєю військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації, за підтримки членів так званої Добровільної народної дружини "Рубіж" - структурного підрозділу непередбаченого законом збройного формування "Самооборона Криму", керував збройним нападом і захопленням цими особами протичовнового корвета "Хмельницький" 1-ї бригади надводних кораблів Військово-Морських сил Збройних сил України біля причалу №177 у Стрілецькій бухті м. Севастополя. Загалом у захопленні судна під його керівництвом брали участь від 60 до 80 осіб.

Окрім того, командир бригади ЧФ РФ із 20 до 22 березня 2014 року, перебуваючи на протичовновому корветі "Хмельницький" у Карантинній бухті міста Севастополя, куди він був відбуксирований після захоплення, схиляв військовослужбовців старшого офіцерського складу і військових посадових осіб 1-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ до вчинення державної зради. Це здійснювалося шляхом умовлянь, підкупу обіцянками подальшого проходження служби на території півострова Крим у новосформованих військових частинах ЗС РФ із підвищенням розміру грошового забезпечення, а також шляхом примусу та погроз створенням російськими військовослужбовцями неприємностей для їхніх сімей у випадку відмови виконувати вимоги.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ.