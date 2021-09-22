ОАСК відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу "Наш"
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії "Наш 365", повідомляє УНИАН.
"Ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами, ухвалив - відкрити провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365", - йдеться у повідомленні прес-служби суду.
Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через ефір з Петром Симоненком та його висловлювання на ньому.
В Нацраді вважають, що 4 травня з повтором 5 травня в передачі "Марафон" були висловлювання Симоненка, "
які мають ознаки прихованого заклику до розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, заснованої на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та віруючих".