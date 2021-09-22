ОАСК відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу "Наш"

ОАСК відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу "Наш"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії "Наш 365", повідомляє УНИАН.

"Ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами, ухвалив - відкрити провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365", - йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через ефір з Петром Симоненком та його висловлювання на ньому.

В Нацраді вважають, що 4 травня з повтором 5 травня в передачі "Марафон" були висловлювання Симоненка, "які мають ознаки прихованого заклику до розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, заснованої на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та віруючих".

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