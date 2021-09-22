ОАСК відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу "Наш"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії "Наш 365", повідомляє УНИАН.

"Ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами, ухвалив - відкрити провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365" , - йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через ефір з Петром Симоненком та його висловлювання на ньому.